TorrevillaBike: tutto esaurito per il corso Mtb Lady

A maggio inizierà invece il corso Mtb Boys & Girls

Le lezioni per le donne si svolgeranno per tutto il mese di aprile al Parketto Bike di Monticello Brianza

MONTICELLO – Grande successo e posti esauriti per il corso Mtb Lady promosso da Torrevilla Bike. La prima lezione si è tenuta sabato scorso, 1° aprile, e ha fatto registrare il tutto esaurito. Le lezioni di mountain bike, tenute da maestri della federazione, sono appositamente studiate per le donne e si svolgeranno per tutto il mese di aprile al Parketto Bike di Monticello Brianza, recentemente arricchito con nuovi ostacoli e una bellissima Pump Track.

L’intento di TorrevillaBike, società storica e tra le più attive del territorio brianzolo, è quello di avvicinare le donne a questo bellissimo sport che potranno, con questo corso, acquisire una buona tecnica di guida.

“Sono ancora troppo poche, infatti, le “quote rosa” che praticano la Mtb, non tanto a livello agonistico ma soprattutto come sport da praticare all’aria aperta, in tutta sicurezza e piacevolezza – spiegano dalla società brianzola -. Spesso i timori nell’affrontare discese, ostacoli o dure salite, possono scoraggiare ma con il corso Mtb Lady si ha la certezza di superare questi ostacoli, a volte più mentali che fisici, e trovare gusto e divertimento in questa pratica. Inoltre, gli aspetti di aggregazione e incoraggiamento sono fattori che facilitano fiducia e apprendimento e che portano le partecipanti al corso a fare gruppo e a organizzarsi per uscite in compagnia”.

Terminato il corso Lady, TorrevillaBike organizzerà, nei giorni 6, 13 e 20 maggio, il corso MTB Boys & Girls, dedicato alla fascia di età 6-14 anni.

Anche in questo caso, maestri di Mtb seguiranno bambine e bambini per insegnare loro i principi di utilizzo della mountain bike in sicurezza, migliorare la guida, superare piccoli ostacoli e, soprattutto, divertirsi!

Le iscrizioni al corso MTB Boys & Girls sono già aperte e si ricevono fino a giovedì 4 maggio contattando il 351 8545561 oppure all’indirizzo mail: sede@torrevillabikeescursioni.it

Tutte le informazioni sono disponibili al sito www.torrevillabikeescursioni.it