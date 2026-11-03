Trasporto sociale, ANTEAS Lecco arriva a Merate: servizio dal 9 novembre

Dal 9 novembre attivo il servizio di accompagnamento verso ospedali, cliniche, centri di riabilitazione e medici

Il servizio sarà operativo dal mercoledì al venerdì, nelle ore mattutine

MERATE – Anteas Lecco amplia la propria presenza nel territorio e porta il servizio di trasporto sociale anche a Merate e nei Comuni limitrofi. La nuova attività prenderà il via il 9 novembre e sarà rivolta alle persone anziane, alle persone con disabilità e ai cittadini che vivono situazioni di fragilità e hanno difficoltà a raggiungere autonomamente strutture sanitarie e luoghi di cura.

Il progetto nasce dall’esperienza maturata dall’associazione a Lecco, dove dal 1998 è attivo un servizio di trasporto sociale destinato a chi, per ragioni legate all’età, alla disabilità o alla mancanza di una rete familiare di supporto, necessita di un accompagnamento per accedere ai servizi sanitari.

L’estensione dell’attività al Meratese sarà accompagnata dall’apertura di una sede stabile a Merate, dalla disponibilità di autovetture dedicate al trasporto sociale e dal coinvolgimento di volontari del territorio. Una presenza organizzata per rispondere più da vicino alle necessità della comunità e rendere più agevole l’accesso alle cure.

A spiegare il significato dell’iniziativa è il presidente di ANTEAS Lecco, Nino Bevacqua: “Con questa iniziativa vogliamo portare nel territorio meratese un’esperienza che ANTEAS Lecco ha maturato in tanti anni di attività. Sappiamo quanto sia importante, soprattutto per le persone anziane, per chi vive una condizione di disabilità o per chi non dispone di una rete familiare in grado di aiutarlo, poter contare su qualcuno che offra un accompagnamento per raggiungere un ospedale, una clinica, un centro di riabilitazione o semplicemente il proprio medico.

Il trasporto sociale non è soltanto uno spostamento da un luogo all’altro: è un gesto concreto di cura verso le persone, di vicinanza e solidarietà. Con la presenza stabile a Merate e il coinvolgimento di volontari del territorio vogliamo costruire un servizio che sia vicino alle persone e ai loro bisogni”.

Il servizio sarà operativo al mattino, dal mercoledì al venerdì. Per usufruirne sarà necessario prenotare contattando il numero 331 5072726. Le richieste potranno essere effettuate dal lunedì al mercoledì, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 11.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nell’attività di ANTEAS Lecco a sostegno delle persone più vulnerabili. L’obiettivo è contrastare le difficoltà di accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie, valorizzando il ruolo del volontariato e della solidarietà di prossimità. Un accompagnamento che vuole andare oltre il semplice trasferimento, offrendo un aiuto concreto a chi rischia di rinunciare a una visita medica o a una terapia per problemi legati agli spostamenti.