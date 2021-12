Verderio, incidente stradale in via Cornate. Nessuna traccia del conducente

L’auto è uscita di strada e ha colpito un palo

All’arrivo dei soccorsi il conducente si era già allontanato dal veicolo

VERDERIO – Incidente stradale nella primissima mattinata di oggi, domenica, in via Per Cornate a Verderio.

Stando alle prime ricostruzioni, intorno alle 5.30 il conducente del veicolo, una Volvo V60, stava viaggiando, sembrerebbe, in direzione Verderio quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo dell’auto colpendo con violenza un palo dell’illuminazione sul ciglio della strada.

In suo aiuto in codice giallo (media gravità) si sono portati un’ambulanza della Croce Bianca di Merate, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Al loro arrivo, però, i soccorritori non avrebbero trovato traccia del conducente che, probabilmente sotto shock, ha abbandonato il mezzo.

Alle Forze dell’Ordine spetterà ora fare chiarezza sulle dinamiche dell’evento e rintracciare il proprietario del veicolo.