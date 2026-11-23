La partita è stata disputata sabato scorso, 21 novembre

Ora lo sguardo è già rivolto alla prossima partita contro il Cisano

MERATE – Un’altra vittoria per i gialloblù della Tai Solutions in Serie D, vittoriosi nella sesta giornata del campionato di serie D con un netto 3-0 contro Vittorio Veneto, fanalino di coda della classifica.

La partita, disputata sabato 21 novembre nella palestra della scuola primaria di via Montello, si è aperta nel segno dei ragazzi di coach Goffredo Arsuffi, che hanno dominato il primo parziale senza lasciare spazio agli avversari. Il 25-9 finale racconta bene l’andamento di un set in cui gli ospiti non sono mai riusciti a trovare le contromisure al gioco dei padroni di casa.

Più combattuto il secondo parziale. Dopo un avvio equilibrato, Merate ha accusato un passaggio a vuoto, inanellando alcuni errori che hanno consentito al Vittorio Veneto di rimanere in partita e addirittura di portarsi avanti sul 21-20. Nel momento decisivo, però, Pirovano e compagni hanno ritrovato lucidità, chiudendo 25-21.

Nel terzo set l’equilibrio è durato soltanto nelle prime battute. I padroni di casa hanno progressivamente aumentato il ritmo, allungando il passo e mettendo definitivamente al sicuro il risultato con il 25-14 conclusivo.

A livello individuale, da segnalare i 14 punti di Lorenzo Sala e i 12 di Christian Gasparin, migliori realizzatori della formazione meratese, seguiti dai 5 di Pirovano e Andrea Bonalume.

Adesso per i gialloblù si profila un impegno ben più insidioso sul campo del Cisano, avversario storico degli ultimi anni in Serie C. Una sfida che rappresenterà un importante banco di prova per misurare le ambizioni di un gruppo giovane, chiamato a confermare quanto di buono mostrato in questa prima parte di stagione.