Volley, bella vittoria della Tai Solutions Merate contro Azzano Mella

La partita, disputata sabato sera in casa, è finita 3 a 2

Grande soddisfazione per i gialloblu allenati da coach Luca Borgnolo

MERATE – Una bella partita, combattuta e giocata sempre con determinazione e grinta. La palestra della scuola primaria di via Montello ha ospitato sabato sera, 11 aprile, il match che ha visto scendere in campo i padroni di casa della Tai Merate Solutions contro Azzano Mella.

I gialloblu allenati da coach Luca Borgnolo sono apparsi subito in partita riuscendo ad aggiudicarsi il primo set. Gli avversari non hanno però mollato la presa e sono riusciti a riportarsi in parità con il secondo parziale.

Il copione si è ripetuto al terzo e quarto set con la partita che si è risolta solo al quinto set, quando i padroni di casa sono riusciti a imporsi conquistando punto su punto regalando al pubblico presente una bellissima vittoria.

Un risultato utile che ha galvanizzato i brianzoli, ora già proiettati verso il prossimo match.