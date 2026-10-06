Volley, Coppa Lombardia: sofferta vittoria della Tai Solutions Merate contro Scanzo – Ranica

La partita è stata disputata sabato pomeriggio alla palestra delle scuole di via Montello

Sabato 17 ottobre la prima trasferta stagionale di serie D, a Maslianico, per i ragazzi della Tai Solutions Merate

MERATE – La Tai Solutions Merate chiude con una sofferta vittoria la prima fase di Coppa Lombardia, quella da sempre deputata alla preparazione del campionato. La partita è andata in scena sabato scorso, 3 ottobre, alla palestra delle scuole elementari di via Montello: i gialloblu, allenati da coach Goffredo Arsuffi, avevano di fronte il sestetto di Scanzo – Ranica in un match vinto al tiè break che ha evidenziato luci e ombre nella preparazione e nel gioco messo in mostra dai giocatori della prima squadra, a pochi giorni dall’inizio dei campionati di serie D e under 19 che li vedrà impegnati.

La partita ha infatti alternato momenti di gran gioco a errori, anche banali, evidenziando delle criticità su cui la squadra dovrà assolutamente lavorare e migliorare.

Dopo un fine settimana di meritato riposo, la Tai Solutions affronterà sabato 17 ottobre la prima trasferta stagionale di serie D, a Maslianico. Il giorno successivo sarà la volta dell’Under 19, in campo alle 18.30 a Correzzana.