Volley, la Tai Solutions Merate passa a Milano: Billa Volley battuto 3-1

In serie D i gialloblù conquistano tre punti in trasferta: decisivo il terzo set, vinto ai vantaggi 26-24

Sabato prossimo i ragazzi di coach Arsuffi sfideranno la Besanese

MERATE – La Tai Solutions Merate torna da Milano con tre punti preziosi vincendo per 3-1 sul campo del Billa Volley la sua prima partita di campionato. Nella terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie D, disputata sabato 31 ottobre, Pirovano e compagni hanno offerto una prestazione positiva, riuscendo a sfruttare le difficoltà di una formazione avversaria ancora più giovane di quella meratese.

La partita si è sviluppata tra momenti di buon controllo da parte dei gialloblù allenati da coach Goffredo Arsuffi e qualche passaggio a vuoto, in particolare nel secondo parziale, quando sono stati proprio i ragazzi della Tai Solutions a concedere spazio agli avversari, lasciando loro il set.

Dopo aver conquistato agevolmente il primo parziale per 25-17, Merate ha infatti ceduto il secondo 16-25, pagando qualche disattenzione di troppo. Il terzo set si è rivelato invece il vero spartiacque dell’incontro. Le due squadre hanno proceduto a braccetto, in un parziale combattuto e ricco di tensione, nel quale ogni pallone decisivo ha pesato sull’andamento della sfida. A spuntarla sono stati i meratesi, capaci di imporsi 26-24 ai vantaggi.

Un successo che ha dato nuova tranquillità alla squadra, pronta a chiudere i conti nel quarto set, vinto 25-21. Il 3-1 finale consegna così alla Tai Solutions un bottino pieno e punti importanti per la classifica.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 7 novembre alla palestra della scuola primaria di via Montello, dove i gialloblù ospiteranno la Besanese.