Volley, l’As Merate si impone per 3 a 1 contro il Vizzolo

Conquistati tre punti fondamentali per la classifica

Buona prestazione per i gialloblu di coach Spreafico, capaci di gestire con attenzione il match

MERATE – Tai Solutions Merate si impone 3-1 contro il Vizzolo, riscattando la sfida dell’andata e aggiungendo tre punti fondamentali alla propria classifica nel campionato di pallavolo maschile serie C.

La squadra ha approcciato il match, andato in scena sabato sera nella palestra della scuola primaria di via Montello, con la giusta strategia, gestendo tre set in modo impeccabile dal punto di vista tattico.

Tuttavia, nel secondo parziale, un improvviso calo fisico e di concentrazione ha permesso al Vizzolo di rientrare in partita e pareggiare i conti. Nonostante la battuta d’arresto temporanea, Merate ha saputo reagire con determinazione, riprendendo il controllo del gioco e chiudendo la gara nei due set successivi.

Soddisfatta coach Debora Spreafico commenta: “Una buona prestazione, ancora una volta di squadra, che conferma che il gruppo continua a crescere imparando a gestire anche i momenti di difficoltà. Con questo successo Tai Solutions Merate guarda ai prossimi impegni con determinazione, pronto a proseguire la propria corsa in campionato”.