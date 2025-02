Volley, Merate Tai Solutions: prima sconfitta per la 1^ Divisione

Persa, sul campo di Brugherio, l’imbattibilità in campionato per il ragazzi dell’As Merate Prima Divisione

Prossima partita il 7 febbraio, in casa, alla palestra della scuola primaria di via Montello, contro il Ballabio

MERATE – Si è interrotto a Brugherio il percorso netto della di Tai Solutions Merate. Contro i Diavoli Rosa, squadra giovane ma molto compatta, Lacha e compagni sono riusciti a portare a casa solamente un punto, muovendo la classifica ma perdendo l’imbattibilità in campionato.

I segnali di una certa difficoltà nella fluidità del gioco si erano già visti la settimana precedente nel match contro la Besanese. Giovedì a Brugherio il trend tutt’altro che positivo è stato confermato in toto. Nel primo parziale i giovani Diavoli Rosa hanno messo in campo tutta la loro cattiveria agonistica puntando su una battuta incisiva e su una grande efficacia nella conquista del cambio palla. Il set, chiuso a 19 per i padroni di casa, non lasciava presagire nulla di buono per la squadra di Merate, ma nel secondo la Tai Solutions si è rimessa in carreggiata tornando a giocare sul livello abituale.

La vittoria del secondo parziale sembrava poter dare la spinta decisiva, invece il terzo set è stato la fotocopia del primo. Altro cambio di copione nel quarto parziale, vinto dalla Tai Solutions per 25 a 22, ma nel quinto sono tornati a mancare la tranquillità e la lucidità per avere ragione degli avversari, vittoriosi per 15 a 12. Il primato in classifica, virtuale, è comunque salvo, ma ora serve un salto di qualità per riprendere il ritmo di inizio stagione.

Il prossimo appuntamento è venerdì 7 febbraio in casa, alla palestra della scuola primaria di via Montello, alle 21 contro il Ballabio.