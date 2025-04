Volley, netta vittoria per l’As Merate contro Opera

I gialloblu di coach Spreafico si sono imposti per 3 a 0

Partita a senso unico quella disputata sabato sera nella palestra di via Montello

MERATE – Una partita a senso unico quella giocata sabato sera alla palestra della scuola primaria di via Montello tra Tai Solutions Merate e Opera, con i padroni di casa che hanno imposto il loro ritmo fin dal primo scambio, conquistando una meritata vittoria per 3-0.

La formazione gialloblu è scesa in campo con grande aggressività e ordine tattico, mettendo subito in difficoltà gli avversari, che hanno faticato a trovare soluzioni e a costruire il proprio gioco. Il primo set si è chiuso rapidamente, con l’As Merate sempre avanti e determinata a mantenere il controllo del match.

Nel secondo set Opera ha provato a reagire, mostrando un timido tentativo di ripresa nei primi punti, ma l’equilibrio è durato poco. Merate ha ristabilito presto le distanze, grazie a un gioco di squadra solido.

Anche il terzo set ha confermato la superiorità dei padroni di casa, che hanno continuato a imporre il loro ritmo, chiudendo la partita senza lasciare possibilità di replica agli avversari.

Una prestazione convincente per i ragazzi allenati da coach Debora Spreafico, che dimostra carattere e compattezza, portando a casa tre punti importanti con un secco 3-0 che non lascia spazio a dubbi.