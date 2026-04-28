Volley, nuova sconfitta per Tai Solutions Merate

Gialloblu sconfitti per 3 a 0 sabato sera alla palestra di via Montello

Prestazione sottotono per i ragazzi allenati da coach Borgnolo

MERATE – Brutta partita sabato scorso, 25 aprile, alla palestra della scuola primaria di via Montello con i padroni di casa della Tai Solutions Merate che non sono riusciti a conquistare neppure un set.

La partita contro Castiglione, squadra posizionata nella parte bassa della partita, è stata giocata male, senza la dovuta grinta. I gialloblu, allenati da coach Luca Borgnolo, hanno giocato a un livello mediocre senza riuscire a distinguersi in nessun fondamentale, lasciando campo aperto agli avversari che hanno approfittato dell’occasione per portare a casa tre punti meritati.

A Merate resta l’amarezza per una partita buttata via.