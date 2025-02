Volley serie C, buona prestazione di Merate Tai Solutions

Conquistati tre punti importanti per il campionato di serie C

Netta vittoria del Merate contro il Gorlago per 3 a 0

MERATE – Buona prestazione per Tai Solutions Merate, che espugna il campo di Gorlago con un secco 3-0, conquistando tre punti preziosi per la classifica.

Il primo set sembrava indirizzato a favore degli ospiti, avanti 20-16, ma un errore in battuta ha riaperto il gioco, costringendo il Merate a giocarsela ai vantaggi.

Nonostante la pressione, la squadra, allenata da coach Debora Spreafico, ha saputo mantenere la lucidità e ha chiuso il set a proprio favore.

Nel secondo parziale, Gorlago ha provato a reagire, approfittando di qualche errore di troppo degli avversari. Tuttavia, i gialloblu hanno trovato la forza per rimontare e portarsi sul 2-0.

Praticamente senza storia, il terzo set: Gorlago ha perso mordente, mentre la squadra meratese ha dominato, chiudendo la partita in pieno controllo.

“Un 3 a 0 importante per Merate, che torna a casa con una vittoria netta e punti fondamentali per il proprio cammino in campionato” commenta soddisfatta coach Spreafico.