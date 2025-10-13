Volley, serie C: esordio in campionato con sconfitta per Tai Solutions Merate

La partita è stata disputata sabato sera a Villa d’Alme

C’è rammarico nella squadra allenata da Borgnolo per i due primi set, “lasciati” agli avversari

MERATE – Esordio in campionato di serie C, girone A, con una sconfitta per l’As Merate volley che sul campo di Villa d’Alme riesce a portare a casa solo un set, con il match che si chiude con un 3 a 1 per i padroni di casa.

Una partita che ha lasciato più di un rammarico nei gialloblu, allenati da coach Luca Borgnolo. E’ proprio quest’ultimo ad ammettere il dispiacere per non essere riusciti a chiudere i primi due set, “soprattutto il primo, che abbiamo condotto per quasi tutto il tempo, finendo però per perderlo per 25 a 23″.

Copione diverso, ma stesso risultato per il secondo parziale, dove i ragazzi della Tai Solution Merate sono stati sempre in svantaggio, riuscendo a fare una bellissima rimonta che non si è conclusa con la vittoria del set. Il punteggio è arrivato alla fine del terzo pariziale, “vinto molto meritatamente” mentre nel 4, nonostante il vantaggio iniziale dei gialloblu, alla fine gli avversari hanno avuto la meglio.

“Poteva essere una partita a nostro favore – conclude Borgnolo -. Faccio i complimenti a Lorenzo Mauri, che è stato catapultato nella partita e ha dimostrato grande bravura. Guardiamo la prossima partita con fiducia”.