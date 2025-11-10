Volley serie C, l’As Merate torna a vincere: bella partita contro Gorgonzola

Vittoria in trasferta a Gorgozola per 3 set a 1

Coach Borgnolo: “Siamo stati bravi a non mollare, portando a casa 3 bellissimi punti”

MERATE – Una vittoria sofferta, ma meritata quella conquistata sabato scorso dall’As Merate volley contro il Gorgonzola.

I gialloblu in trasferta hanno mostrato grinta, capacità e determinazione, nonostante la partenza in salita con il primo set perso perché giocato male e in maniera molto contratta.

I cambi effettuati da coach Luca Borgnolo si sono rivelati decisivi con i giocatori dell’As Merate che sono scesi in campo convinti e decisi a ribaltare le sorti della partita. Il secondo e il terzo set sono andati così ai gialloblu che hanno poi dovuto tenere testa al Gorgonzola nel quarto parziale. “Siamo stati bravi a non mollare e, alla fine, abbiamo portato a casa il set incassando i 3 punti” conclude con soddisfazione Borgnolo.

Una bella vittoria che solleva il morale e dà nuovo impulso ai meratesi pronti a una nuova sfida.