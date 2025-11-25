Volley, serie C: l’As Merate vince a Brugherio contro i Diavoli Rosa

La partita è stata vinta da Merate per 3 a 1

MERATE – Combattuta, agguerrita e frizzante. Non è stato facile per l’As Merate Volley aver la meglio sabato scorso contro i Diavoli Rosa. La partita, disputata nella palestra di Brugherio, ha messo in luce un buon gioco da entrambe le parti evidenziando l’ottimo potenziale di entrambi i team.

Il match inizia bene per i gialloblu di coach Luca Borgnolo che riescono a chiudere il primo set per 25 a 21. Il secondo parziale vede la riscossa dei Diavoli Rosa che, con grinta e caparbietà, chiudono il set lasciando Merate a 18 punti. La Tai Solutions Merate rientra in campo con maggior determinazione e grazie anche a qualche cambio riesce a conquistare gli altri due set, portando a casa tre importantissimi punti.

“E’ stata tosta fino alla fine, ma abbiamo avuto sempre la partita in mano e il risultato finale lo dimostra” le parole del mister già proiettato alla prossima sfida di campionato.