Volley, serie C: netta vittoria per l’As Merate contro Valgandino

MERATE – Netta vittoria per tre set a zero per l’As Merate Volley contro Valgandino. La partita, la seconda del campionato di serie C, si è disputata sabato sera nella palestra delle scuole elementari di via Montello.

I gialloblu, allenati da mister Luca Borgnolo, sono scesi in campo concentrati e determinati a riscattare il risultato della partita d’esordio, mettendo in mostra subito affiatamento e un buon livello di gioco. “Abbiamo giocato una buona partita con un bel livello di gioco che ci ha portato a vincere bene i primi due set. Al terzo siamo partiti un po’ male ed abbiamo dovuto inseguire. Siamo stati bravi a non deconcentrarci e un punto dopo l’altro abbiamo recuperato vincendo” il commento del coach, pronto a riconoscere l’esistenza di alcuni margini di miglioramento. “La partita di ieri ha messo in risalto che dobbiamo ancora migliorare sulla gestione di qualche situazione di gioco”.