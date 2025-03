Volley serie C: Tai Solution Merate vince 3 a 0 contro Villanuova

Emozioni e colpi di scena sabato sera alla palestra di via Montello

L’As Merate volley conquista tre punti importanti per la classifica

MERATE – Grande spettacolo di pallavolo a Merate, dove sabato sera i padroni di casa hanno affrontato Villanuova in uno scontro diretto per le posizioni alte della classifica. Il match, attesissimo, disputato nella palestra della scuola primaria di via Montello, ha visto la Tai Solutions Merate imporsi con un secco 3-0, ma non senza difficoltà, in una gara ricca di emozioni e colpi di scena.

La squadra di casa è partita subito con grande aggressività, mettendo in difficoltà Villanuova fin dai primi scambi. La pressione al servizio e una fase offensiva incisiva le hanno consentito di prendere il controllo del set, senza mai dare modo agli avversari di entrare in ritmo tanto che il primo parziale si chiude con un netto successo per i padroni di casa.

Dopo un primo set dominato, Tai Solutions Merate è calata d’intensità e ha commesso qualche errore di troppo, lasciando spazio a un Villanuova più concreto e determinato. Gli ospiti ne hanno approfittato e si sono portati avanti con un ampio vantaggio. Ma quando il set sembrava ormai compromesso, il sestetto meratese è riuscito a trovare nuova energia grazie ad alcuni cambi e a una reazione di carattere. Punto dopo punto, la squadra di casa ha ricucito lo svantaggio e con un finale di set perfetto ha ribaltato la situazione, conquistando il secondo parziale tra l’entusiasmo del pubblico.

Il terzo set è stato decisamente quello più combattuto: i brianzoli, allenati da coach Debora Spreafico, hanno continuato a commettere qualche disattenzione, permettendo a Villanuova di restare in partita. Le due squadre si sono così affrontate punto su punto, mantenendo alta l’intensità del gioco. Si è arrivati ai vantaggi, dove Tai Solutions Merate ha dimostrato tutto il suo spirito di squadra e la sua determinazione, chiudendo il set con un grande agonismo e conquistando la vittoria per 3-0.

Un successo importante per i gialloblu che consolidano la loro posizione in classifica e dimostrano ancora una volta la capacità di reagire nei momenti difficili. Villanuova esce a testa alta, ma con il rammarico di non aver fatto punti.