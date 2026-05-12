Volley, serie C: Tai Solutions Merate sconfitta nell’ultima partita di campionato

La partita si è disputata sabato scorso alla palestra di via Montello

Sconfitta per 3 a 1 per il Merate: in campo tutti i giocatori

MERATE – Ultima partita di campionato sabato scorso, 9 maggio, alla palestra delle scuole elementari di via Montello. La Tai Solutions Merate ha incontrato il Vero Volley, perdendo per tre a uno.

La partita ha visto protagonisti tutti i ragazzi della squadra. Coach Luca Borgnolo ha deciso di partire con il solito sestetto, facendo poi entrare in campo, a partire dal secondo set, tutti i giocatori finendo con un sestetto molto giovane. “E’ stata volutamente una sorta di meritata passerella per chi ha partecipato a questa stagione” sottolinea l’allenatore Borgnolo.