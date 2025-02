Volley serie C: Tai Solutions Merate vince contro Scanzo – Ranica

Vittoria in casa sabato sera per i gialloblu guidati da coach Debora Spreafico

Merate rimonta e vince: battuto Scanzo – Ranica dopo un inizio difficile

MERATE – Partenza in salita per la Tai Solutions Merate volley nella sfida sabato sera alla palestra della scuola primaria di via Montello contro Scanzo – Ranica, che ha imposto da subito un ritmo aggressivo con un servizio incisivo e una difesa solida. La pressione degli ospiti ha messo in difficoltà i padroni di casa, costretti a inseguire per tutto il primo set, poi vinto da Scanzo – Ranica con il parziale di 21 -25.

La reazione della squadra allenata da coach Debora Spreafico, però, non si è fatta attendere. Con determinazione e la giusta lucidità, i gialloblu hanno saputo ribaltare l’inerzia del match, migliorando la gestione del gioco nei momenti decisivi. Punto dopo punto, Merate ha ripreso il controllo della partita, riuscendo infine a imporsi.

“Una vittoria sofferta ma meritata, frutto della capacità di restare concentrati sull’obiettivo fino alla fine così da sfruttare al meglio le occasioni per chiudere il match a proprio favore” commenta coach Spreafico.