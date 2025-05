Volley serie C: un bel Merate vince 3 a 1 l’andata dei playoff

La partita è andata in scena ieri sera, sabato, alla palestra della scuola primaria di via Montello

Una vittoria che vale molto, non solo per il punteggio, ma per la prova di maturità dimostrata

MERATE – Atmosfera straordinaria quella vissuta ieri sera, sabato, alla palestra della scuola primaria di via Montello durante la gara 1 dei playoff del campionato di serie C di volley. Di fronte i padroni di casa della Tai Solutions Merate e i giocatori della Res Volley per provare a conquistare la promozione. Il pubblico meratese si è fatto sentire da subito spingendo i gialloblu per tutta la durata di una partita intensa, combattuta, emozionante.

L’attesa era palpabile: un misto di ansia e voglia di mettersi alla prova.

Ma fin dai primi scambi si è capito che la Tai Solutions Merate era entrata in campo con la giusta testa. I ragazzi hanno lavorato duramente in settimana e si è visto: il ritmo di gioco è stato alto, la concentrazione costante.

Il primo set si apre con i ragazzi allenati da coach Debora Spreafico capaci di dominare e imporre subito il proprio gioco.

Dal canto suo Res, squadra con giocatori di esperienza, non molla: rientra punto a punto, sfruttando qualche errore di troppo dei padroni di casa sul finale. È così che il primo parziale sfugge di mano, chiudendosi a favore degli ospiti.

Ma la vera forza dei playoff sta tutta nella reazione. E Merate non abbassa la testa, resta compatta e torna in campo con ancora più determinazione. Nei set successivi i ragazzi rispondono con lucidità, intensità e spirito di squadra. Ogni richiesta tecnica viene seguita con attenzione, ogni pallone giocato con grinta.

Merate cresce di intensità, Res comincia ad accusare i colpi e piano piano si spegne. Finisce 3 a 1 per i padroni: una vittoria che vale molto, non solo per il punteggio, ma per la prova di maturità dimostrata.

“Ora si torna in palestra, con la consapevolezza di chi siamo e con lo sguardo già rivolto Gara 2, in casa loro. Trasferta lunga e palazzetto difficile. Ma la certezza è che sarà un’altra battaglia, tutta da giocare e da vivere come una nuova sfida” conclude soddisfatta coach Spreafico.