Volley serie C: un ottimo Merate vince contro Crema

La partita è stata disputata sabato sera nella palestra delle scuole di via Montello
Contro Crema finisce 3 a 1 per l’As Merate di coach Luca Borgnolo
MERATE – Un ottimo Merate batte per 3 a 1 Crema. La partita è stata disputata sabato sera, 8 novembre, nella palestra della scuola primaria di via Montello con i padroni di casa determinati a portare a casa un altro risultato positivo dopo i tre punti guadagnati settimana scorsa.
La formazione ospite parte però in maniera molto aggressiva mettendo in mostra un gioco e una pressione maggiore rispetto a quanto visto sinora in campionato. L’As Merate risponde, punto su punto, ma è costretta a cedere il primo parziale alla squadra di Crema.
Dopo la pausa, i gialloblu tornano in campo concentrati e convinti delle loro potenzialità, ribaltando completamente il risultato dell’incontro, vincendo nettamente tutti gli altri parziali.
Soddisfatto coach Luca Borgnolo per l’ottima prestazione dei suoi ragazzi.