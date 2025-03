Volley, serie C: vittoria sofferta in trasferta per Tai Solutions Merate

I gialloblu di coach Debora Spreafico sono riusciti a vincere per 3 a 2 contro Segrate

Il Merate conquista punti importanti per la classifica del campionato di serie C

MERATE – Partita difficile a Segrate, dove l’As Merate ha dovuto lottare fino all’ultimo per portare a casa una vittoria sudata e fondamentale per la classifica.

L’incontro è stato caratterizzato da un arbitraggio faticoso, con numerose interruzioni di gioco che hanno spezzato il ritmo della gara e reso ancora più complicata la gestione dei set. Segrate è cresciuto nel corso del match, mettendo in difficoltà gli ospiti con un gioco sempre più efficace e aggressivo.

Tai Solutions Merate parte con qualche difficoltà e perde il primo set, ma reagisce con determinazione e si aggiudica il secondo. Nel terzo parziale, però, i padroni di casa tornano avanti, sfruttando il proprio momento positivo. La risposta dei gialloblu non tarda ad arrivare: nel quarto set, Tai Solutions Merate prende il controllo del gioco e riporta il match in parità, rimandando tutto al tie-break.

Il quinto e decisivo set si gioca punto a punto, con Segrate che si porta in vantaggio 12-11 e sembra poter chiudere il match. Ma nel momento più delicato, Tai Solutions

Merate riesce a concretizzare.

Ora testa al prossimo impegno, con la consapevolezza che ogni partita sarà cruciale per mantenere invariata la classifica.