Netta vittoria per i gialloblù di coach Goffredo Arsuffi

Sabato partita casalinga contro il Vittorio Veneto, fanalino di coda della classifica

MERATE – Terzo successo consecutivo, dopo una doppia falsa partenza, per la formazione meratese guidata da coach Goffredo Arsuffi con la netta vittoria conquistata sabato scorso, 14 novembre, sul campo della Martesana con un perentorio 3-0 (25-21, 25-12, 25-13).

Un risultato tutt’altro che scontato, contro una squadra infarcita di vecchie conoscenze meratesi e protagonista di un ottimo avvio di campionato, con un solo punto lasciato per strada nelle prime quattro giornate. I gialloblù sono però riusciti a imporsi, mantenendo alto il livello di gioco, seguendo le indicazioni tattiche del mister e sfruttando gli errori degli avversari.

Il primo set è stato l’unico parziale realmente combattuto. La partita è rimasta in equilibrio fino al 20° punto, soprattutto a causa di alcune disattenzioni in casa meratese. Nel finale, però, Pirovano e compagni hanno trovato l’allungo decisivo, portandosi in vantaggio.

Dal secondo set in avanti la gara ha cambiato volto. I meccanismi della Tai Solutions hanno iniziato a girare alla perfezione in ogni fondamentale, mentre per i padroni di casa è calato il buio. I meratesi hanno così dominato i due parziali successivi, chiudendo il secondo sul 25-12 e il terzo sul 25-13.

Sabato prossimo la Tai Solutions tornerà tra le mura amiche della palestra delle scuole di via Montello, dove affronterà il fanalino di coda Vittorio Veneto, con l’obiettivo di allungare ulteriormente la striscia positiva.