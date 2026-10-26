Volley. Tai Solutions Merate, tre set combattuti ma l’Aso Cernusco vince 3-1

La partita è stata disputata sabato sera alla palestra della scuola primaria di via Montello

Rammarico per non aver trovato la continuità necessaria per portare a casa i punti

MERATE – Seconda sconfitta consecutiva per la Tai Solutions Merate, che non riesce ancora a muovere la classifica del campionato di Serie D. Sabato sera, nella palestra delle scuole di via Montello, i gialloblù si sono arresi per 1-3 all’Aso Cernusco, al termine di una gara combattuta nei primi tre set.

La formazione meratese, allenata da coach Goffredo Arsuffi, è partita con il piede giusto, aggiudicandosi un primo parziale tiratissimo, chiuso sul 30-28. La reazione degli ospiti non si è fatta attendere: i milanesi hanno pareggiato i conti imponendosi per 22-25 nel secondo set, al termine di un altro confronto equilibrato.

Anche il terzo parziale si è giocato sul filo dell’equilibrio, ma a spuntarla è stato ancora l’Aso Cernusco, che ha chiuso sul 24-26, nonostante la strenua resistenza di Pirovano e compagni. Nel quarto set, invece, la Tai Solutions ha mostrato dei segni di cedimento, lasciando campo libero agli avversari. Il 17-25 finale ha consegnato ai milanesi la vittoria e l’intera posta in palio.

Per i meratesi resta il rammarico per una partita nella quale, almeno nei primi tre set, sono riusciti a tenere testa a un avversario più esperto, senza però trovare la continuità necessaria per portare a casa punti.

Ora l’attenzione si sposta sul prossimo impegno, che vedrà la Tai Solutions affrontare in trasferta a Milano la Billa Volley, con l’obiettivo di riscattarsi e interrompere la serie negativa.