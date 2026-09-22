Volley: una sconfitta e una vittoria in coppa Lombardia per la Tai Solutions Merate

Esordio in coppa Lombardia per i gialloblu di coach Arsuffi
Il prossimo impegno in calendario per la Tai Solutions Merate è il 30 settembre a Treviglio
MERATE – Una sconfitta e una vittoria: è il bilancio delle prime due partite disputate in Coppa Lombardia dalla Tai Solutions Merate settimana scorsa.
Il debutto è andato in scena martedì 15 settembre in casa, nella palestra delle scuole medie Manzoni. La formazione allenata da coach Goffredo Arsuffi ha incontrato il Treviglio, squadra neopromossa in serie C e rinforzata nei suoi elementi. Il match è finito 3 a 2 per i bergamaschi con i brianzoli che hanno conquistato un punto portandosi a casa due set e tante indicazioni importanti. “La partita è stata poco più di un’amichevole per il periodo e l’importanza dell’impegno – commenta coach Arsuffi – .Giocare dopo due settimane di preparazione, in un clima ancora troppo caldo per la stagione, è sempre complicato e la cosa è apparsa particolarmente evidente: errori in serie, spostamenti pesanti e approssimativi, gestione annebbiata di colpi e situazioni”.
A complicare la situazione anche la scelta dei due tecnici di continuare a cambiare giocatori e ruoli, chiaramente alla ricerca di indicazioni sulle quali costruire qualche certezza per la stagione. Da non sottovalutare anche il fatto che per metà della squadra gialloblu quello di martedì è stato l’esordio in ambito regionale, un esordio avvenuto di fronte a un pubblico davvero molto numeroso visto l’impegno e la serata infrasettimanale.
Meglio è andata sabato 19 nella partita contro Scanzo Ranica, terminata per 3 a 1 per i gialloblu. “Un risultato non nettissimo, ma comunque giusto” rimarca il coach. “Dei passi avanti si sono visti, soprattutto in ricezione, il fondamentale che sarà importantissimo per le fortune, o le sfortune, della Tai Solutions. Le condizioni fisiche non ottimali di qualche elemento e le situazioni collegate ai momenti di gioco non hanno permesso una turnazione simile a quella vista contro il Treviglio, ma ci sarà tempo e spazio per tutti in questa lunga e impegnativa stagione”.
Il prossimo impegno in calendario rimetterà i gialloblu di fronte ancora una volta alla squadra trevigliese, ma ci sarà almeno una settimana per lavorare sulla condizione fisica e sui meccanismi di gioco.
Il match in terra bergamasca, infatti, si giocherà mercoledì 30 settembre alle 21 nella palestra Rossini.
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