La persona fisica , il paziente, il cliente deve essere visto-valutato-sentito-ascoltato sempre più spesso e sempre di più, non come malato, ma come il più importante “soggetto primario” di un’attenzione sociale mirata al continuo miglioramento degli equilibri relazionali.

Tutti i nostri rapporti con i pazienti/clienti devono essere l’oggetto di incontri-contatti-esperienze tra i medici specialisti del territorio e le strutture sanitarie, come si è soliti fare al CAB Polidiagnostico di Erba-Barzanò-Merate – Casatenovo –Monticello, dove si condividono momenti di conoscenza, si organizzano riunioni (… incontri con il pubblico!), oppure serate e occasioni di incontro culturale aperte a tutta la cittadinanza sul tema :… SALUTE-PREVENZIONE-DIAGNOSI-CURA !

Ma quando e quanto si può parlare di salute ?… non sempre e non solo in presenza di malattie presunte o patologie conclamate, ma sempre nel corso della propria vita sociale, … noi lo facciamo proponendo occasioni di dibattito e d’incontro tra tutti i soggetti coinvolti nella crescita equilibrata di una comunità.

Dare un senso comune alle parole: cultura-salute significa concretizzare e quindi condividere tantissime esperienze che si vivono ogni giorno, indirizzando il pensiero comune alla riflessione e alla ricerca condivisa, verso una unica semplice parola: benessere!

In questi casi la missione di CAB Polidiagnostico di Erba-Barzanò-Merate – Casatenovo -Monticello è proprio quella di tradurre in realtà gli “stimoli” agli obiettivi di crescita condivisa di questa nuova cultura della salute!

Per noi disponibilità e attenzione verso i pazienti/clienti sono i pilastri su cui fondiamo la crescita aziendale, già a partire dal personale di segreteria/front office , favorendo così un clima finale di massima collaborazione tra medici e pazienti.

Competenza nel nostro vocabolario significa avere la collaborazione diretta di più di 350 medici specialisti del territorio provenienti da accreditate strutture ospedaliere, scelti per la loro elevata professionalità, per l’esperienza e la competenza. Loro sono per noi una risorsa preziosa! Sono la garanzia per poter avere un’efficiente gestione e una organizzazione all’altezza delle best practice nazionali .

La prevenzione clinica, fatta attraverso la continua sensibilizzazione dei nostri pazienti/clienti su tutto il territorio, con l’aiuto dei Comuni e delle Associazioni di categoria, si sviluppa attraverso programmi di visite periodiche a prezzi calmierati , strutturati per raggiungere target specifici come ad esempio gli sportivi, oppure … i lavoratori e le loro famiglie!

Nei check up e nei pacchetti prevenzione organizzati e prodotti da CAB Polidiagnostico particolare risalto è dedicato in particolare a focus come ad esempio: “sovrappeso e obesità” in ambito alimentare, “prevenzione dermatologica” oppure “oculistica” . Si aggiungono spesso campagne di screening gratuite, rivolte alla ricerca di particolari patologie raggiungibili attraverso specifiche valutazioni psicologiche, valutazioni osteopatiche oppure podologiche e tanto altro ancora.

Di sicuro Tutti devono sapere che la prevenzione clinica sarà per loro una somma di provvedimenti, parte di protocolli medici ben definiti, creati per cautelarsi da un possibile “male futuro”; … significa anche poter identificare “prima” i problemi fisici latenti che se non riscontarti per tempo, potrebbero costituire pericoli futuri (in primis!) per il soggetto stesso, poi per le relazioni sociali espresse e non per ultimo per la comunità tutta!

Roberto Moioli

Direttore Commerciale

CAB Polidiagnostico Srl

Tel. 039.9210202

www.analisibarzano.it

commerciale@analisibarzano.it