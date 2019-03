Il servizio è gratuito e dedicato a tutti gli abitanti della Provincia

Con l’affidamento ventennale del servizio idrico provinciale, avvenuto nel 2016, Lario Reti Holding ha dato vita ad un importante progetto, composto da più fasi e che coinvolge tutti i reparti aziendali: il miglioramento dei rapporti con la clientela.

“L’obiettivo del progetto è quello di potenziare ed estendere tutti i canali di contatto con i cittadini, siano essi fisici, telefonici oppure digitali e “smart” – spiega Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding – Si tratta di un’attività estremamente importante per noi, in quanto ci sta consentendo, da un lato, di interagire col pubblico in maniera più efficace e diretta e, dall’altro, di semplificare la gestione di alcuni processi, liberando risorse da dedicare ad altre attività a supporto della clientela”.

Il progetto si compone di più fasi, di cui alcune sono state completate già negli anni scorsi: la razionalizzazione degli orari degli sportelli fisici, il potenziamento del contact center telefonico, la revisione del sito web, i servizi di autolettura e bolletta online, la creazione degli sportelli digitali. Servizi tesi, nella loro complessità, a rendere Lario Reti Holding più vicina ai cittadini.

Le novità e le funzionalità

Il più recente passo verso il miglioramento dei rapporti con la clientela è l’attivazione del Servizio Avvisami, un innovativo sistema di comunicazione diretta con l’utenza. Attivato a metà marzo, è gratuito e finalizzato ad informare i clienti, in tempo reale e tramite SMS, di eventuali aggiornamenti relativi al servizio idrico (sospensioni improvvise o programmate).

“Siamo tra i primi operatori idrici d’Italia ad utilizzare gli SMS per gli avvisi in tempo reale sulle interruzioni di servizio – continua Lombardo – La grande novità che introduciamo, rispetto ai sistemi già in uso, è il coinvolgimento dei clienti indiretti, cioè di coloro che non sono intestatari di un contratto con noi ed abitano, per esempio, in condominio o case plurifamiliari.”

Le funzionalità del sistema sono numerose; è possibile scegliere di ricevere anche gli aggiornamenti relativi al servizio clienti, agli eventi, ai lavori in corso ed alle iniziative di Lario Reti Holding. Per gli intestatari di un contratto, inoltre, vi è la possibilità di aggiungere più numeri di cellulare, consentendo quindi a tutti i membri della famiglia di ricevere gli avvisi.

“Un’ultima grande innovazione è la possibilità, da parte di Lario Reti Holding, di selezionare i destinatari in base alle vie in cui potrebbero avversarsi i disservizi, così da ridurre il numero di messaggi inviati, limitando i fastidi per i destinatari non coinvolti in prima persona e abbattendo i costi di uso del sistema” – conclude Lombardo – Il sistema sarà inizialmente in uso di test durante l’orario lavorativo per poi, presumibilmente durante l’estate, essere utilizzato anche negli orari serali, nel fine settimana e nei giorni festivi.

Per registrarsi è necessario collegarsi al sito avvisami.larioreti.it e compilare il form con i propri dati. I clienti che non intenderanno più usufruire del servizio potranno effettuare la disiscrizione alla ricezione di ogni messaggio.