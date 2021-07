Accusa un malore lungo il sentiero per il Tavecchia. Elisoccorso un 73enne

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 12.30

L’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale Manzoni

INTROBIO – E’ intervenuto l’elicottero dell’Areu di Como per soccorrere un escursionista di 73 anni che accusava dolore toracico lungo il sentiero che porta al rifugio Tavecchia, a Introbio. E’ successo pochi minuti prima delle 12.30 di oggi, domenica 18 luglio.

L’equipe medica dell’elicottero, inviata inizialmente in codice rosso, ha prestato le prime cure all’uomo per poi trasportarlo in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lecco.