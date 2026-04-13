Ai Resinelli la call “Generazione Montagna”: giovani under 30 per ripensare il turismo

Il progetto del Comune di Mandello con Resinelli Tourism Lab: il 17 e 18 aprile due incontri al Rifugio SEL

Obiettivo: creare proposte per la valorizzazione dei Resinelli e della Valsassina, con presentazione pubblica prevista il 29 maggio

LECCO – A Lecco si guarda al futuro della montagna partendo dai giovani. Ai Piani Resinelli prende forma “Generazione Montagna”, la call rivolta agli under 30 che punta a coinvolgere direttamente le nuove generazioni nella costruzione di nuove idee e visioni per le terre alte.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Mandello del Lario in collaborazione con Resinelli Tourism Lab, all’interno del progetto Lecco Talent Lab, laboratorio dedicato ai giovani della provincia di Lecco finanziato da Anci.

L’obiettivo è ripensare l’offerta turistica dei Piani Resinelli e, più in generale, della Valsassina, attraverso proposte culturali e imprenditoriali capaci di valorizzare il patrimonio locale, sia materiale che immateriale.

Il percorso entrerà nel vivo con due giornate intensive in programma venerdì 17 e sabato 18 aprile al Rifugio SEL, ai Piani Resinelli. Qui i partecipanti saranno coinvolti in momenti di formazione e confronto su temi come turismo rigenerativo, marketing territoriale, community management e facilitazione, alternati a esperienze dirette sul territorio e incontri con operatori locali, esercenti, aziende agricole e istituzioni.

Il percorso prevede un’immersione nel territorio e la progettazione di una proposta concreta per la valorizzazione dell’area.

L’obiettivo finale sarà proprio la definizione di un progetto attivabile, che possa rappresentare un’eredità concreta dell’esperienza: dalla nascita di una nuova impresa a una rassegna culturale, fino a campagne di comunicazione o iniziative di mappatura del territorio.

La call è rivolta a giovani under 30, con priorità per i residenti nei comuni di Mandello del Lario, Lecco, Abbadia Lariana e Ballabio, e più in generale della provincia. Non sono richieste esperienze specifiche, ma interesse e motivazione verso i temi della montagna, del turismo, della comunicazione e della progettazione territoriale.

Il percorso proseguirà con una restituzione pubblica delle proposte prevista per venerdì 29 maggio, in occasione di un evento aperto al territorio. L’iniziativa è destinata ad ampliarsi ulteriormente, estendendosi dai Piani Resinelli alla valorizzazione della Valsassina.

Per informazioni e candidature è possibile scrivere all’indirizzo resinellitourismlab@gmail.com.