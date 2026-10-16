Al Cai Calolzio una serata dedicata ai chiodatori e all’arrampicata

Ospiti Alessandro Ronchi, Delfino Formenti e Marco Nicolodi

Una passione, ma anche un compito impegnativo che però consente a tutti gli arrampicatori di divertirsi

CALOLZIOCORTE – Una serata dedicata ai chiodatori quella che si è svolta giovedì scorso nella sede del Cai Calolziocorte. Protagonisti, non poteva essere altrimenti, due alpinisti che ormai da qualche decina di anni disegnano nuovi itinerari (e fanno manutenzione su quelli vecchi) consentendo a migliaia di arrampicatori di divertirsi quotidianamente sulle falesie lecchesi.

Alessandro Ronchi e Delfino Formenti, assieme a Marco Nicolodi, sono stati gli ospiti dell’associazione guidata dal presidente Giuseppe Rocchi raccontando, ancora una volta, cose c’è dietro la “costruzione” di una falesia. Un lavoro lunghissimo che non si esaurisce con la creazione dei vari tiri, ma richiede lavori di pulizia molto faticosi, richiede la creazione di terrazzini e percorsi per arrivarci e, per la sicurezza di tutti i frequentatori, richiede una costante manutenzione.

I chiodatori sono coloro che si sobbarcano tutta questa immensa mole di lavoro non solo investendo del tempo, ma spesso anche denaro, perché per fare tutto questo servono attrezzature. Il Cai Calolziocorte e la Scuola Valle San Martino hanno ringraziato Formenti e Ronchi consegnando un contributo, mentre hanno invitato a Nicolodi, presente alla serata come spettatore e successivamente coinvolto, a presentare una serata in sede nei prossimi mesi.