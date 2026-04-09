Al via il 40° corso roccia AR1 della scuola di alpinismo e scialpinismo “Valle San Martino”

Da stasera, giovedì 9 aprile, il corso patrocinato dal Cai Calolziocorte e Cai Cisano Bergamasco

Il corso AR1 del Cai (arrampicata su soccia) è un percorso formativo avanzato, rivolto a soci Cai maggiorenni

CALOLZIOCORTE – La scuola di alpinismo e scialpinismo “Valle San Martino” organizza il 40° corso di roccia AR1. Il corso AR1 del Cai (arrampicata su soccia) è un percorso formativo avanzato, rivolto a soci Cai maggiorenni, che insegna le tecniche fondamentali per arrampicare in sicurezza su roccia. Prevede lezioni teoriche, pratiche in falesia/indoor e uscite in ambiente, spesso con difficoltà fino al V grado UIAA.

Caratteristiche principali

Il corso è destinato a persone con esperienza alpinistica base (A1/AL1) o equivalente, buona forma fisica. Verranno insegnate tecniche di arrampicata, manovre di corda, assicurazione, autoassicurazione, autosoccorso su roccia attraverso lezioni teoriche in sede e uscite pratiche in ambiente.

Attraverso lezioni teoriche e pratiche verranno fornite sia le tecniche fondamentali ed evolute per arrampicare su itinerari di più tiri, sia le informazioni per ridurre i rischi che l’attività comporta. Il corso prevede anche la percorrenza di itinerari a più tiri, attrezzati per l’arrampicata sportiva e vie moderne a più tiri dove serve sapersi proteggere con protezioni trad e inoltre le soste potrebbero essere attrezzate a fix oppure da integrare con altro equipaggiamento.

Lezioni teoriche

09/04 Presentazione del corso, materiali ed equipaggiamento

16/04 Pericoli in montagna e preparazione della salita

23/04 Soccorso urgente e mantenimento fisico

30/04 Topografia e orientamento

08/05 Storia dell’alpinismo

15/05 Le soste e il fattore di caduta

Lezioni pratiche