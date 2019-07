Arriva “In Grigna! Festival”, due giorni di trekking narrativi e spettacoli inediti

Un grande evento per i 110 anni della nascita di Cassin

Spettacolo itinerante sulla Direttissima e l’incontro col mitico Manolo

LECCO – Due giorni di trekking narrativi e spettacoli inediti, grandi nomi dell’alpinismo e della montagna, in uno dei luoghi più suggestivi della Grigna: il rifugio Rosalba, con la straordinaria bellezza del suo paesaggio, scenografia mozzafiato di eventi in prima assoluta.

Un evento ideato e organizzato da Rifugio Rosalba (oggi di proprietà del Cai Milano e gestito da Mattia Tettamanzi e Alex Torricini) e Campsirago Residenza che si propone di portare e valorizzare la cultura della montagna là dove nasce: “Un festival profondamente radicato nel territorio e alle sue comunità che, prima di tutto, rispetta la montagna, il suo paesaggio imponente e incontaminato, la sua fauna e i suoi silenzi” spiegano gli organizzatori.

Un weekend di appuntamenti culturali In Grigna!

Itineranti e comunitari, per vivere e riscoprire la montagna attraverso la sua storia, l’emozione dell’arte performativa e la condivisione di un momento magico. Ospiti d’eccezione saranno il giornalista e scrittore Marco Albino Ferrari con uno spettacolo itinerante e inedito, realizzato insieme agli (S)legati, lungo lo storico sentiero attrezzato della Direttissima e l’alpinista Maurizio Zanolla, da tutti conosciuto come Manolo che incontrerà il pubblico insieme allo scrittore Jacopo Merizzi. Insieme a loro altri 16 artisti che porteranno al festival spettacoli e performance originali creati appositamente per l’evento o riadattati all’incredibile luogo naturale che li ospiterà.

110 anni dalla nascita di Riccardo Cassin

L’occasione arriva grazie a uno dei più importanti alpinisti italiani, e in concomitanza della ristampa da Alpine Studio Editore del suo libro Dove la parete strapiomba, scritto da Riccardo Cassin nel 1958 al termine delle prime grandi imprese che lo hanno portato nell’Olimpo dell’alpinismo mondiale. Il festival si inserisce all’interno del ciclo di iniziative, a cura della Fondazione Cassin, di presentazione della nuova ristampa del libro.

L’obiettivo del festival

Alla sua prima edizione, il festival vuole rivalutare e comunicare il rifugio non solo come luogo di accoglienza e ristoro ma anche come spazio culturale aperto e condiviso. In Grigna! festival chiede al pubblico e agli escursionisti di essere partecipi in prima persona e non solo spettatori. La particolarità dell’evento risiede inoltre nel fatto che gli spettacoli siano realmente opere site-specific, uniche e inedite perché create espressamente per il festival.

L’evento centrale

Sarà Marco Albino Ferrari, giornalista, scrittore, sceneggiatore, fondatore e direttore di Meridiani Montagne, insieme a Jacopo Bicocchi e Mattia Fabris, gli (S)legati, della Compagnia Atir Teatro Ringhiera, a dare inizio sabato mattina (7 settembre) al festival con Le montagne parlanti, uno spettacolo-narrazione itinerante lungo il sentiero della Direttissima, che collega il rifugio Porta al rifugio Rosalba e che transita nel cuore della Grignetta. Il pubblico sarà accompagnato in gruppi di sei persone dalle guide alpine di Orizzonti Verticali, in un percorso scandito in tappe. Ad ogni stazione Marco Albino Ferrari racconterà le leggendarie storie della Grigna e dei suoi alpinisti. Davanti al Fungo, grazie all’acustica straordinaria che si crea in quel specifico punto incastonato tra le guglie, all’ora di pranzo, ci sarà un intermezzo del duo d’archi composto dal violoncellista Giorgio Casati e dal violinista Filippo Gianinetti. La performance narrativa si concluderà al Rifugio Rosalba con l’accoglienza del pubblico e la degustazione di formaggi offerta da Ciresa.

Gli altri appuntamenti del 7 settembre

Alle 20 interverrà Marta Cassin, nipote di Riccardo Cassin, con la presentazione della nuova edizione del libro Dove la parete strapiomba, esaurito da oltre 30 anni, e il racconto in prima persona di ricordi e memorie del celebre nonno alpinista.

Seguirà in anteprima nazionale la proiezione del corto documentario Il primo amore non si scorda mai (Italia, 12’) di Chiara Brambilla, omaggio a Riccardo Cassin e alla sua amata Grignetta, raccontata attraverso gli splendidi archivi della cineteca del Cai che ritraggono un giovanissimo Cassin e la Grignetta ancora inesplorata degli anni Venti fino al primo dopoguerra.

Al tramonto gli (S)legati, insieme a Marco Ferrari, porteranno in scena un inedito spettacolo-reading teatrale tratto dal libro Dove la parete strapiomba di Riccardo Cassin.

A chiudere la giornata sarà la compagnia teatrale Riserva Canini con il pluripremiato spettacolo di figura Talita Kum. Uno spettacolo magico e magistrale, vincitore di premi nazionali e internazionali. Talita Kum dopo aver girato il mondo, viene rappresentato per la prima volta in un luogo davvero unico.

Gli appuntamenti di domenica 8 settembre

All’alba di domenica 8 settembre Alice Beatrice Carino e Giuseppe Morello, danzatori solisti la cui collaborazione è nata dall’esperienza nella Compagnia Susanna Beltrami, metteranno in scena lo spettacolo di teatrodanza contemporanea De rerum natura. Una performance site-specific che nasce dall’esperienza dei due danzatori con la montagna e, in particolare, con questo luogo.

A partire dalle ore 9.30, e per tutta la mattina, in valle, a Pian dei Resinelli, Ciresa, main sponsor dell’evento, offrirà una degustazione dei suoi formaggi. L’azienda, fondata nel 1927, accompagnerà il pubblico alla scoperta del sapore unico dei suoi prodotti, nato dall’esperienza di una tradizione casearia antica e dall’eccellenza dell’alta qualità.

Alle 10 di domenica, dal rifugio Carlo Porta, va in scena la nuova performance itinerante ed esperienziale Alberi maestri a cura di Pleiadi e Campsirago Residenza: un percorso sensoriale e poetico nel bosco alla scoperta gli alberi, della loro stupefacente esistenza, complessità e intelligenza. Guidato da un performer e dotato di cuffie, il pubblico vivrà un’intensa esperienza sonora, drammaturgica e visiva che lo accompagnerà in viaggio attraverso la soglia in cui si incontrano l’universo umano e quello arboreo.

Al rifugio Rosalba alle 11.30 ci sarà la performance musicale live dei Khora Quartet, eclettica e originalissima formazione che unisce la classicità degli archi alla sperimentazione di diversi generi e linguaggi musicali differenti.

A chiudere il festival, evento centrale della giornata di domenica 8 settembre, sarà, alle 14.30 al Rifugio Rosalba, la presentazione del libro Eravamo immortali di Manolo (Maurizio Zanolla), edito da Fabbri ad aprile 2018. In un evento davvero unico, Maurizio Zanolla, per tutti Manolo o il Mago, presenta insieme a Jacopo Merizzi, il suo libro, autobiografia in cui ripercorre a passo lieve l’incanto per la montagna e la vertigine del gioco con la vita.

Programma

Sabato 7 settembre

Ore 9, Rifugio Rosalba: Yoga Class con Alberto Milani. Momento di gruppo e di condivisione per esplorare le tecniche yogiche, dagli asana alla meditazione.

Ore 10, Rifugio Carlo Porta: le montagne parlanti di e con Marco Albino Ferrari e gli (S)legati. Inedito trekking narrativo lungo il sentiero attrezzato della “Direttissima”, tra guglie, torrioni, creste e le più spettacolari pareti calcaree della Grignetta. Prenotazione obbligatoria, massimo 30 partecipanti . Richiesta esperienza pregressa su sentieri attrezzati.

. Richiesta esperienza pregressa su sentieri attrezzati. Ore 13, Sentiero della Direttissima: la serenata alpina. Intermezzo musicale di Giorgio Casati al violoncello e Filippo Gianinetti al violino

al violoncello e al violino Ore 18.30, Rifugio Rosalba. Degustazione formaggi Ciresa

Ore 20, Rifugio Rosalba. Marta Cassin presenta la nuova edizione del libro Dove la parete strapiomba di Riccardo Cassin. Proiezione in anteprima del corto documentario Il primo amore non si scorda mai di Chiara Brambilla (Italia, 12’). Omaggio a Cassin in collaborazione con la Cineteca Cai.

Ore 20.30, Rifugio Rosalba. Riccardo Cassin: l’uomo pietra Spettacolo-reading di e con Marco Albino Ferrari e gli (S)legati. Racconti, letture, filmati e sorprese… a 110 anni dalla nascita di un figlio della Grigna, tra i più famosi alpinisti del mondo.

Ore 22.30, Rifugio Rosalba. Talita Kum. Spettacolo di teatro di figura di Riserva Canini, Campsirago Residenza.

Domenica 8 settembre

Ore 6.30, Rifugio Rosalba. De rerum natura. Spettacolo di danza contemporanea di e con Alice Beatrice Carrino e Giuseppe Morello (prima nazionale).

Dalle ore 9.30, Piani dei Resinelli. Degustazione formaggi Ciresa

Ore 10 Piani dei Resinelli. Alberi maestri performance itinerante di Pleiadi e Campsirago Residenza. Un cammino di due ore nel bosco d’incontro con il mondo vegetale. Un viaggio, collettivo e individuale al tempo stesso, attraverso la soglia in cui si incontrano l’universo umano e quello arboreo. Prenotazione obbligatoria. Massimo 65 partecipanti.

Ore 11.30, Rifugio Rosalba. Concerto di Khora Quartet. L’eleganza degli archi incontra il rock.

Ore 14.00, Rifugio Rosalba. Presentazione del libro Eravamo immortali con l’autore Maurizio Zanolla, in arte Manolo, e lo scrittore Jacopo Merizzi

Direzione artistica e organizzativa

Organizzazione: Alex Torricini e Mattia Tettamanti, gestori del rifugio Brioschi e del rifugio Rosalba, e Campsirago Residenza. Cura artistica e contenuti video: Chiara Brambilla, filmmaker e autrice di documentari. E’ possibile alloggiare a pagamento al rifugio Rosalba (info@rifugiobrioschi.com) e al rifugio Carlo Porta (info@rifugiocporta.com) fino a esaurimento posti. Nelle vicinanze è possibile alloggiare anche al campeggio La “Meridiana” www.resinelliturismo.it/la_meridiana; campeggiolameridiana@gmail.com. In Grigna! è a cura di Rifugio Rosalba e Campsirago Residenza, in collaborazione con Fondazione Riccardo Cassin e Rifugio Carlo Porta. Ha il patrocinio del Cai Milano. Main Sponsor sono Ciresa e Kong spa; sponsor DF Sport Specialist, DuLac, Sponsor tecnico Orizzonti verticali, Moovie. Lecconotizie.com, in qualità di mediapartner, seguirà da vicino la manifestazione.

Informazioni e prenotazioni

www.festivalingrigna.it

ingrignafestival@gmail.com

www.campsiragoresidenza.it

info@campsiragoresidenza.it

Prenotazione obbligatoria per Le montagne parlanti e Alberi maestri a ingrignafestival@gmail.com.

