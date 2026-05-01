Bivacco del Monte Due Mani: ritorno in vetta dopo il restauro, oggi il riassemblaggio in quota

Operazione del Cai Ballabio con supporto del Cai Lecco per riportare la struttura a 1666 metri

Struttura restaurata per migliorare sicurezza e funzionalità dopo lo smontaggio del 26 aprile 2025

BALLABIO – È passato un anno da quando il bivacco del Monte Due Mani è stato smontato, il 26 aprile 2025: oggi, dopo il restauro che ne ha migliorato sicurezza e funzionalità, il noto igloo tornerà a presidiare la cima.

Ieri pomeriggio, infatti, giovedì 30 aprile, il Cai di Ballabio, con il supporto del Cai di Lecco, ha trasportato tramite elicottero il nuovo bivacco – ancora scomposto – in cima al Due Mani, a 1666 metri.

Durante la giornata odierna si svolgeranno i lavori di riassemblamento, per restituire agli escursionisti un importante punto di riferimento dal valore storico ed emotivo, sorto il 26 settembre 1982 in memoria dei tre giovani scomparsi due anni prima sulla Grignetta, Marco Locatelli, Enrico Scaioli e Plinio Milani.

L’igloo torna quindi ad occupare il suo posto in tempo per la stagione estiva, pronto ad accogliere in sicurezza gli amanti della montagna, su una delle vette più amate del territorio lecchese.