CAI Ballabio nelle Dolomiti di Brenta: escursione con 52 partecipanti

Due giorni tra Rifugio Brentei, Bocchette Centrali e Cascate di Vallesinella

Un fine settimana all’insegna della montagna, della condivisione e della passione per l’escursionismo

BALLABIO – Sabato mattina, di buon’ora, cinquantadue soci del CAI Ballabio sono partiti alla volta delle Dolomiti di Brenta per uno dei tradizionali appuntamenti estivi della sezione, un’escursione di due giorni tra alcuni degli scenari più spettacolari del Trentino.

Raggiunta Madonna di Campiglio, il gruppo ha utilizzato la navetta fino al Rifugio Vallesinella, punto di partenza dell’itinerario. Da qui gli escursionisti hanno risalito il sentiero fino al Rifugio Casinei, dove il gruppo si è diviso in due per affrontare percorsi differenti, studiati in base all’esperienza dei partecipanti, ma accomunati dalla stessa destinazione finale: il Rifugio Brentei.

Immerso nel cuore delle Dolomiti di Brenta e circondato da pareti rocciose imponenti, il rifugio ha accolto i partecipanti dopo una giornata di cammino tra panorami di straordinaria bellezza. La serata è proseguita con una cena conviviale, ricca e apprezzata da tutti, prima del meritato riposo in vista della seconda giornata.

Domenica mattina il gruppo dedicato alle vie ferrate è partito alle prime luci dell’alba per affrontare la celebre Via delle Bocchette Centrali, uno degli itinerari più affascinanti e iconici dell’intero arco alpino. Parallelamente, il gruppo escursionistico ha raggiunto il Rifugio Tuckett, attraversando un ambiente naturale di grande fascino.

Le condizioni meteorologiche, tuttavia, hanno consigliato prudenza. Per questo motivo il rientro è avvenuto lungo il suggestivo Sentiero delle Cascate, che ha accompagnato i partecipanti fino a Vallesinella tra salti d’acqua, boschi e scorci panoramici.

Due giornate intense, scandite da fatica, entusiasmo e spirito di gruppo, che hanno regalato ai partecipanti un’esperienza indimenticabile nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Un’uscita che ha saputo coniugare passione per la montagna, amicizia e condivisione, confermando ancora una volta il valore delle iniziative promosse dal CAI Ballabio.