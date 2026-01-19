CAI Calco presenta la nuova edizione della Mountain Academy

Un progetto dedicato a giovani e adulti che vogliono vivere la montagna con consapevolezza

Presentazione ufficiale mercoledì 4 febbraio

CALCO – La montagna diventa protagonista di un progetto formativo strutturato a innovativo. Mercoledì 4 febbraio, presso la sede del CAI di Calco, sarà presentata ufficialmente la Calco Mountain Academy edizione 2026, rivolta sia ai giovani tra i 16 e i 25 anni sia agli adulti desiderosi di andare oltre la semplice escursione e avvicinarsi all’alpinismo in modo consapevole e sicuro.

La serata di presentazione rappresenta il primo passo di un percorso ambizioso, che intende riportare l’alpinismo al centro della vita sezionale. La Calco Mountain Academy offrirà corsi, uscite ed esperienze guidate da Guide Alpine qualificate, creando un ambiente formativo dove sicurezza, crescita personale e spirito di gruppo diventano priorità.

In un momento in cui praticare alpinismo all’interno delle sezioni CAI è sempre più complesso, il progetto rappresenta una risposta concreta, soprattutto per la fascia dei soci Ordinari Juniores (16–25 anni), che spesso cerca nuovi stimoli e rischia di allontanarsi dall’associazionismo tradizionale.

Gli obiettivi principali della Calco Mountain Academy includono:

Sicurezza, attraverso l’apprendimento di tecniche e conoscenze indispensabili per muoversi in montagna in modo consapevole;

Socialità, intesa come crescita attraverso il lavoro di squadra e il confronto continuo;

Fiducia, elemento essenziale nelle attività alpinistiche, da costruire e coltivare sul campo;

Conoscenza dell’ambiente montano a 360°, anche nelle sue condizioni più severe e affascinanti;

Capacità tecnica, per affrontare progressivamente difficoltà alpinistiche mantenendo sempre elevati standard di sicurezza;

Rinnovamento e dinamicità della Sezione CAI, favorendo il ricambio generazionale e offrendo un servizio di qualità in linea con le finalità statutarie del Club Alpino Italiano.

Il programma dettagliato dei moduli formativi sarà definito dalle Guide Alpine in base delle esigenze e degli obiettivi dei partecipanti.

L’appuntamento per conoscere da vicino la Calco Mountain Academy è dunque mercoledì 4 febbraio,in una serata aperta ai soci e a tutti gli interessati, per scoprire un nuovo modo di vivere la montagna e costruire passo dopo passo il futuro dell’alpinismo nel CAI Calco.