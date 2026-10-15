Cai Calolzio. Iscrizioni aperte per il 34° Corso base SA1 di scialpinismo

Fornire agli allievi una preparazione tecnica adeguata per muoversi in sicurezza su itinerari scialpinistici

20 i posti disponibili

CALOLZIOCORTE – La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Valle San Martino, il Cai di Calolzio e il Cai di Cisano Bergamasco organizzano il 34° Corso base SA1 di scialpinismo. Lo scopo del corso è fornire agli allievi una preparazione tecnica adeguata per muoversi in sicurezza su itinerari scialpinistici.

Il corso vedrà lezioni teoriche (il giovedì presso la sede del Cai Calolzio) e lezioni pratiche (il sabato. Le iscrizioni sono già aperte: la domanda va effettuata su apposito modulo debitamente compilato, firmato e corredato da una fotografia formato tessera. E’ necessario il certificato medico di idoneità fisica alla pratica dello scialpinismo a carattere non agonistico. Sono ammessi al corso i soci Cai con tessera in regola per il 2026, di età superiore ai 18 anni e fino ad esaurimento dei 20 posti disponibili.

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