Cai Colico. Inaugurata la nuova falesia “Selvaggia”

Situata lungo il Sentiero Valtellina, a pochi passi dalla spiaggia Ontano

La parete è stata attrezzata con ben 9 vie di salita di varie difficoltà (da 5a a 6c)

COLICO – Sabato 12 aprile è stata ufficialmente inaugurata la nuova Falesia Selvaggia, un’area dedicata all’arrampicata sportiva, situata lungo il Sentiero Valtellina, a pochi passi dalla spiaggia Ontano.

La parete è stata attrezzata con ben 9 vie di salita di varie difficoltà (da 5a a 6c). È stata inoltre installata una bacheca illustrativa per le informazioni utili agli utenti e facilitare l’esperienza degli utenti. Un nuovo luogo dove vivere lo sport immersi nella natura, con una vista spettacolare tra lago e montagna!

“Un grande ringraziamento a Club Alpino Italiano Colico per il prezioso impegno a favore dei giovani e di tutti gli appassionati di arrampicata, e alla proprietà del terreno per la disponibilità e la gentile collaborazione – hanno fatto sapere dal Comune di Colico -. Per informazioni rivolgersi a Club Alpino Italiano Colico, sarete i benvenuti per scoprire e vivere insieme questo nuovo angolo di Colico, all’insegna dello sport e del rispetto per l’ambiente”.