CAI Grigne Mandello, festa per il centenario al Rifugio Bietti-Buzzi

Chiamate a partecipare tutte le sezioni e sottosezioni lecchesi

I festeggiamenti domenica 15 settembre, escursione di gruppo per raggiungere il rifugio con partenza dal Cainallo

MANDELLO – Sarà uno dei momenti clou dei festeggiamenti per il centenario del CAI Grigne Mandello quello che i soci vivranno al Rifugio Bietti-Buzzi nella giornata di domenica 15 settembre, in compagnia dei “colleghi” appartenenti alle altre sezioni e sottosezioni lecchesi.

Un’iniziativa che era già stata annunciata dalla sezione mandellese in occasione del bilancio di metà 2024, di cui ora è stato reso noto il programma definitivo. “Tutti CAI” il nome scelto per la conferenza stabile delle sezioni e sottosezioni del lecchese, a simboleggiare proprio l’unità tra i vari gruppi che si avrà quel giorno sotto la bastionata della Grigna Settentrionale, nell’anfiteatro del Releccio.

Una giornata che si potrà vivere insieme sin dalla partenza per il rifugio, con ritrovo per tutti i partecipanti alle ore 8.00 al parcheggio del Vo’ di Moncodeno (quota 1440 metri) in prossimità del Rifugio Cainallo, dove bisognerà premunirsi del ticket per il parcheggio, dal costo di 6 euro.

Alle ore 8.30 inizio escursione dal parcheggio attraverso il sentiero n.24, indicazioni per il Rifugio Bietti-Buzzi, fino al Bivacco-Cappella “89° Brigata Garibaldi” (1600 metri). Da qui sarà possibile scegliere tra due itinerari: escursione difficoltà E che, seguendo sempre il segnavia n. 24, passa dalla Porta di Prada (1653 metri) e arriva al Rifugio Bietti-Buzzi (1719 metri); oppure dal sentiero n.19 che sale lungo un crinale per la Bocchetta di Piancaformia (1805 metri), attraverso la Cresta di Piancaformia si raggiunge la Bocchetta del Guzzi (2160 metri) e poi dal segnavia n.28 inizia la discesa per il Rifugio Bietti-Buzzi.

Ritrovo presso il rifugio fissato tra mezzogiorno e mezzogiorno e mezzo. Dopo l’accoglienza e il saluto, seguirà l’ aperitivo offerto dal CAI Mandello del Lario. Per chi lo desidera, è possibile pranzare al rifugio (menù alla carta).

“Per favorire una buona organizzazione, si prega di comunicare, entro lunedì 9 settembre, la propria partecipazione al raduno alla Sezione di appartenenza, che a sua volta comunicherà agli organizzatori, in linea di massima, il numero dei partecipanti e un responsabile sezionale. Grazie”, fa sapere il CAI Grigne Mandello.

A precedere il momento del 15 settembre anche i festeggiamenti sotto il Civetta a fine agosto con i “gemelli” di Castelfranco Veneto, nati come il CAI Grigne Mandello il 31 agosto 1924.