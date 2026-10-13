Cai Lecco. Assemblea del Geo, presentato il programma 2027

Ventisette uscite distribuite durante l’anno

Il presidente Bettiga ha anche sollecitato nuove candidature in vista del rinnovo del Consiglio direttivo

LECCO – Il GEO – Gruppo Età d’Oro, che coordina i Seniores della sezione CAI “Riccardo Cassin” di Lecco, ha approvato il calendario delle attività per il 2027. Nel corso di una partecipata assemblea, i soci hanno definito un programma di 27 uscite, che accompagnerà il gruppo durante tutto l’anno tra escursioni, soggiorni e appuntamenti ormai consolidati.

Dopo il saluto di Paola Frigerio, presidente della sezione lecchese del CAI, la parola è passata a Michele Bettiga, presidente dei Seniores, che ha illustrato le principali iniziative previste. Il numero delle uscite è inferiore rispetto agli anni passati, ma l’organizzazione resta impegnativa, anche in considerazione del fatto che i consiglieri concluderanno il proprio mandato alla fine del 2027.

Accanto alle consuete escursioni del mercoledì, distribuite nelle diverse stagioni, il calendario propone alcuni appuntamenti di più giorni. A marzo è in programma la settimana bianca a Soraga, nelle Dolomiti, mentre a maggio tornerà la settimana azzurra all’isola d’Elba. A fine settembre, invece, i Seniores si sposteranno in Toscana per percorrere alcuni tratti della Via Francigena, con base a Poggibonsi.

Non mancheranno le escursioni articolate su due giornate, con destinazione il Monviso, alle sorgenti del Po, e la Valle d’Aosta, dove è prevista una tappa al Rifugio Frassati. L’uscita dedicata alla cultura avrà invece come meta Pavia.

Il programma conferma anche gli appuntamenti che da anni scandiscono la vita del gruppo: la castagnata autunnale, la Giornata del Ricordo a novembre e il pranzo sociale, occasioni che affiancano all’attività escursionistica la dimensione associativa.

Nel corso dell’assemblea, Bettiga ha inoltre invitato i soci a presentare la propria candidatura in vista delle elezioni di settembre 2027, quando si procederà al rinnovo del Consiglio direttivo. L’obiettivo è favorire l’ingresso di nuove energie e garantire continuità all’attività del sodalizio, che ha già superato il traguardo dei 35 anni di esistenza.

Con il calendario approvato, il GEO guarda così al 2027 confermando la propria proposta di escursioni e momenti di incontro, nel segno della partecipazione dei Seniores alla vita della sezione lecchese del CAI.