CAI Mandello. La cena dei volontari chiude il 26° Trofeo delle Grigne

MANDELLO – Con la cena dei volontari il Cai Grigne di Mandello ha salutato definitivamente la 26esima edizione del Trofeo delle Grigne, detto anche Molina-Rifugio Elisa, competizione di corsa in montagna che si è svolta lo scorso 15 ottobre.

La serata organizzata all’Oratorio del Sacro Cuore venerdì è stata un’occasione per mettere al centro tutti coloro che si sono spesi nell’organizzare la manifestazione, dando supporto lungo il percorso di gara, al Rifugio Elisa (traguardo), in Polisportiva, ecc…anche sponsor ringraziandoli dal primo all’ultimo.

A tal proposito, alla serata ha partecipato Sergio Longoni, patron di DF-SportSpecialist, che ha voluto ricordare il legame ormai consolidato da anni con i membri del collettivo mandellese, l’ex corridore Tita Lizzoli, alcuni atleti dell’ASD Falchi Lecco e della Polisportiva Mandello – Sezione Arcobaleno che hanno preso parte alla Molina Double Trail, grande novità di quest’anno che ha visto ragazzi portatori di disabilità sfidarsi tra loro, non sul tradizionale percorso della Molina-Rifugio Elisa, ma su un tracciato pensato ad hoc.

Già resa nota la data del prossimo appuntamento, gli appassionati prendano appunto sul calendario: il Trofeo delle Grigne edizione 27° si terrà domenica 13 ottobre 2024.

La cena dei volontari però non sarà l’ultimo evento dell’anno per il CAI Grigne: in questi giorni la sezione parteciperà come ogni anno alla tradizionale Mostra delle Associazioni, prevista nel calendario ‘Magico Natale 2023’, con un proprio banchetto. Ci sarà modo di scoprire le iniziative, quanto fatto nel 2023 e cosa accadrà nel 2024. Acquistabili anche dolci e piccoli regali come DVD e libri per un simpatico pensiero di Natale. La manifestazione si svolgerà venerdì 8 dicembre, non a Molina come inizialmente previsto, ma in Piazza Mercato, causa probabile maltempo, dalle ore 10 alle ore 17.00.

Altro appuntamento da non perdere è la serata al Teatro De André in occasione della Giornata Internazionale della Montagna, programmata per lunedì 11 dicembre. Saranno poi proiettate le esperienze dei vari gruppi della sezione come Secim 1, Secim 2, Corvi e Sempre Vivi, oltre a Trofeo delle Grigne e Commissione Sentieri. Premiati anche gli alunni che hanno eseguito il nuovo logo del Centenario Cai Sezione Grigne: nel 2024 l’associazione spegnerà 100 candeline. Come ogni anno a esibirsi ci sarà il Coro Grigna. L’evento inizierà alle ore 21.00 e sarà a ingresso libero.

Da ultimo, è attiva la campagna di Tesseramento 2024, con rinnovo effettuabile in sede ogni venerdì dalle 21.00 alle 23.00, entro e non oltre il 31 marzo. Quest’anno sul bollino CAI sarà ricordato il 150° anniversario della nascita del Museo della Montagna. Compreso nella quota l’intervento gratuito del Soccorso Alpino e la possibilità di scaricare su smartphone l’app del CNSAS GeoResQ, utilizzabile liberamente.