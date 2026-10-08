Cai Strada Storta, domenica 11 ottobre torna la marcia di regolarità con la burollata

La gara a coppie partirà alle 8.30 da Piazza della Vittoria, al Bar Vitali
A seguire il momento conviviale con polenta taragna e burolle
LECCO – Torna uno degli appuntamenti fissi della Sottosezione Cai Strada Storta: domenica 11 ottobre è in programma la tradizionale gara di marcia alpina, seguita dalla burollata al centro parrocchiale di Acquate.
La giornata prenderà il via alle 8.30 da Piazza della Vittoria, al Bar Vitali, punto di partenza della camminata. La gara si svolgerà a coppie e porterà i partecipanti lungo i sentieri delle montagne.
Al termine della camminata, l’appuntamento proseguirà al centro parrocchiale di Acquate, dove sarà possibile condividere un momento conviviale. In programma la polenta taragna e altre proposte, insieme alle tradizionali burolle.
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