CAI Strada Storta, escursione al Rifugio Bosio: 35 partecipanti tra soci e famiglie

Una gita in Valmalenco al Rifugio Bosio-Galli, presenti anche 11 bambini e ragazzi, dai 2 ai 15 anni

Una giornata tra natura, panorami e convivialità per la Strada Storta

LECCO – Dopo i festeggiamenti per il 60° anniversario di fondazione e in vista del tradizionale raduno commemorativo dedicato a Pino Negri ai Piani d’Erna che si svolgerà oggi (domenica 14 giugno), la Strada Storta, sottosezione del CAI Lecco, ha organizzato una partecipata escursione sociale al Rifugio Bosio-Galli (2.086 metri), in Valle Airale-Torreggio, nel cuore della Valmalenco.

L’iniziativa, pensata anche per le famiglie, si è svolta domenica 7 giugno e ha visto la partecipazione di 35 persone, tra cui 11 bambini e ragazzi di età compresa tra i 2 e i 15 anni. Il gruppo si è ritrovato di primo mattino al parcheggio Caduti di Nassirya di Lecco per raggiungere Torre Santa Maria, punto di partenza dell’itinerario.

L’escursione si è sviluppata in un ambiente ormai privo di neve ma caratterizzato dai colori intensi della primavera. Il percorso ha attraversato l’abitato di Ciappanico Nuovo e il suggestivo borgo storico di Ciappanico Vecchio, per poi proseguire verso i prati dell’Alpe Son e il maggengo di Piasci, tra baite ristrutturate e scorci panoramici sulla Valmalenco.

Dopo aver superato il ponte sul torrente Torreggio, il gruppo ha continuato la salita attraverso boschi di conifere fino all’Alpe Arcoglio Inferiore, dove gli escursionisti hanno potuto ammirare una splendida vista sul gruppo del Bernina. L’ultimo tratto, più dolce e pianeggiante, ha condotto i partecipanti al Rifugio Bosio-Galli, situato in una suggestiva conca glaciologica ai piedi del Monte Disgrazia.

Qui soci e famiglie si sono concessi una pausa tra pranzo, momenti di convivialità e fotografie di gruppo, immersi in uno scenario naturale particolarmente apprezzato dai più piccoli.

L’escursione ha segnato l’avvio delle attività sociali di giugno della Strada Storta. Il calendario proseguirà con il raduno commemorativo dedicato a Pino Negri ai Piani d’Erna (oggi, domenica 14 giugno) e con il weekend escursionistico in Valle d’Aosta in programma il 27 e 28 giugno.

Il direttivo della Strada Storta invita soci e appassionati a partecipare numerosi ai prossimi appuntamenti.