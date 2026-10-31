CAI Strada Storta, escursione autunnale al Monte Pisello dalla Valle del Bitto

L’escursione del 25 ottobre ha coinvolto quasi trenta partecipanti

La Strada Storta ricorda anche gli appuntamenti di novembre: messa per i defunti, ferrata del Medale e pranzo sociale

LECCO – Quasi trenta escursionisti, tra soci abituali, nuovi partecipanti e famiglie con bambini, hanno preso parte alla gita autunnale organizzata dal CAI Strada Storta, sottosezione del CAI Lecco, al Monte Pisello, in Val Gerola. L’escursione si è svolta domenica 25 ottobre, con partenza da Albaredo e salita attraverso il sentiero CAI 132 fino al rifugio Alpe Piazza.

La giornata ha offerto ai partecipanti l’occasione di immergersi nei colori dell’autunno e di ammirare il panorama sul ramo alto del Lario e sulle Alpi Orobie. Il paesaggio mostrava già i segni del cambio di stagione: le chiome degli alberi, dal verde, stavano assumendo tonalità rosse, gialle e marroni, mentre sulle cime sopra Albaredo era comparsa la prima neve. A farsi sentire anche le temperature rigide, ben diverse da quelle delle settimane estive.

Il ritrovo per i partecipanti era fissato alle 7.30 nel consueto parcheggio di via Martiri di Nassiriya a Lecco. Da lì il gruppo ha raggiunto Morbegno, dove ha fatto una sosta per la colazione, prima di proseguire verso il punto di partenza dell’escursione, situato circa sette chilometri dopo Albaredo, lungo la strada per il Passo San Marco.

Il cammino è iniziato seguendo il sentiero CAI 132, attraverso boschi e caratteristici maggenghi, fino al rifugio Alpe Piazza, a quota 1.835 metri, raggiunto in poco più di un’ora. Dopo una pausa, i partecipanti hanno scelto di proseguire verso destinazioni diverse, in base alle proprie capacità e alla voglia di camminare.

Le famiglie con bambini hanno raggiunto il lago situato sotto Cima Lago, mentre il gruppo degli escursionisti più esperti ha continuato verso la vetta del Monte Pisello, a circa 2.273 metri. Per questi ultimi il percorso è diventato progressivamente più ripido e impegnativo, in direzione dell’Alpe Pedroria, a quota 1.928 metri, risalendo il vallone fino al Passo Culino.

Una volta raggiunte le rispettive mete, i due gruppi si sono ritrovati al rifugio Alpe Piazza per pranzare insieme. Il momento conviviale, trascorso al caldo, è stato accompagnato anche da canti. La giornata si è conclusa con la tradizionale fotografia di gruppo e un brindisi durante la discesa verso le auto.

Il Monte Pisello, conosciuto anche come monte di Talamona, deve il proprio nome non alla presenza di legumi, ma all’italianizzazione del termine dialettale “alpesèl”, che significa piccola alpe.

L’uscita ha confermato, secondo il gruppo, il carattere intergenerazionale delle iniziative della Strada Storta, capaci di riunire escursionisti di diverse età e livelli di esperienza in un clima di partecipazione e convivialità.

La sottosezione ricorda infine ai soci e ai simpatizzanti i prossimi appuntamenti di novembre: la messa per i defunti, in programma sabato 7 novembre, la ferrata del Medale domenica 8 novembre e il pranzo sociale previsto per domenica 22 novembre.