Cai Valmadrera. La rassegna CimeForum torna al “pratone” di Parè

Tre appuntamenti: mercoledì 24 giugno, mercoledì 8 e venerdì 22 luglio

In programma film della Cineteca Centrale del CAI e del Trento Film Festival

VALMADRERA – Dopo il grande successo delle prime edizioni, la Sezione Cai di Valmadrera ha deciso di riproporre anche per l’estate del 2026 la rassegna cinematografica CIMEForum con film della Cineteca Centrale del CAI e del Trento Film Festival.

L’appuntamento è per mercoledì 24 giugno, mercoledì 8 e venerdì 22 luglio presso la suggestiva location del “Pratone” di Pare’ a Valmadrera alle ore 21.30. In caso di condizioni meteo avverse le proiezioni verranno effettuate la stessa sera come da programma ma presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli. Si ringrazia per la collaborazione la Cooperativa Sociale AERIS e lo sponsor Rusconi spedizioni.

L’ingresso è libero per tutti i partecipanti (soci e non solo).