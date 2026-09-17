Calco, corso di arrampicata su roccia e falesia del CAI

Il percorso, organizzato con le Guide Alpine Neverest, prevede lezioni teoriche e giornate in falesia

La prima lezione è in programma il 14 ottobre

CALCO – Imparare a muoversi sulla roccia con maggiore consapevolezza, acquisendo tecnica e conoscenze necessarie per affrontare l’arrampicata in falesia in sicurezza. È l’obiettivo del Corso di Arrampicata su Roccia e Falesia 2026, organizzato dal CAI Calco in collaborazione con le Guide Alpine Neverest.

La proposta è rivolta sia agli adulti sia agli juniores e pensata tanto per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’arrampicata quanto per chi ha già maturato qualche esperienza e desidera consolidare le proprie competenze. Il percorso alternerà preparazione teorica e attività pratica direttamente sulla roccia.

Tra gli argomenti affrontati ci saranno la conoscenza dei materiali e dell’attrezzatura tecnica, con particolare attenzione all’utilizzo di corde, imbraghi, moschettoni e dispositivi di assicurazione, oltre alla gestione dell’attrezzatura e al controllo dell’usura.

Il programma comprenderà anche nodi, gestione della corda e tecniche di assicurazione, elementi fondamentali per la pratica dell’arrampicata. La parte pratica permetterà quindi di mettere in campo quanto appreso durante le giornate alla falesia di Piona e in Valsassina, affrontando sia terreni appoggiati sia pareti verticali.

Tra gli altri contenuti previsti figurano la tecnica di arrampicata, la lettura del terreno e i principi di sicurezza, oltre alla gestione del secondo di cordata con Grigri e alle tecniche legate ai diversi schemi di assicurazione. Saranno affrontati anche gli aspetti mentali dell’arrampicata, l’introduzione alla progressione da primi di cordata e le manovre in sosta.

Il percorso punta quindi a sviluppare non soltanto le capacità tecniche, ma anche la consapevolezza necessaria nella gestione delle diverse situazioni che possono presentarsi durante l’attività sulla roccia.

Le competenze acquisite saranno inoltre propedeutiche ai corsi 2027 di Multipitch e Falesia, offrendo ai partecipanti interessati la possibilità di proseguire il proprio percorso formativo.

Il calendario prevede una prima giornata dedicata alla teoria il 14 ottobre 2026, seguita dal 17 e 18 ottobre dal corso dedicato agli adulti. Il 24 e 25 ottobre sarà invece la volta del corso Juniores. La quota di partecipazione parte da 160 euro a persona.

Prima dell’avvio è prevista una serata di presentazione. L’appuntamento è per giovedì 24 settembre alle ore 21, nella sede del CAI Calco, in via Indipendenza 17 a Calco. Durante la serata saranno illustrate le caratteristiche del progetto, il programma e le modalità di partecipazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare le Neverest Guides all’indirizzo email info@neverestguides.it o tramite WhatsApp al 335 6318783. Il CAI Calco è invece disponibile all’indirizzo calco@cai.it. Per le Neverest Guides è inoltre possibile consultare il profilo Instagram @neverestguides.