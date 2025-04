Al via l’Alpinismo Giovanile del CAI di Calolziocorte

Il CAI di Calolziocorte inaugura il Corso di Alpinismo Giovanile con un Open Day all’insegna del divertimento e dell’amore per la montagna

CALOLZIOCORTE – Una giornata di sole, il bianco delle cime innevate e l’energia contagiosa di oltre 60 bambini hanno dato il via alle attività dell’Alpinismo Giovanile del CAI di Calolziocorte.

L’Open Day, organizzato presso il laghetto del Pertus, ha visto protagonisti giovani tra i 6 e i 13 anni, accompagnati da genitori e fratellini più piccoli, impegnati in una competizione fuori dagli schemi: le “Olimpiadi… al contrario!”. Cinque squadre si sono affrontate in una decina di gare, dove l’obiettivo non era solo vincere, ma soprattutto divertirsi. Un mix di giochi originali e momenti di pura adrenalina ha caratterizzato la giornata, con tanto di intervento della VAR per dirimere le sfide più combattute, tra le risate generali.

L’evento è stato un’occasione per gli accompagnatori del CAI di presentarsi alle famiglie e introdurre le attività previste per i più piccoli. L’appuntamento ora è per il 13 aprile, quando prenderà il via il Corso di Alpinismo Giovanile. Sette le uscite in programma, che porteranno i partecipanti a scoprire le montagne locali e ad avventurarsi fino in Val Chiavenna e nelle Orobie. Gran finale sulle Dolomiti del Brenta, con un’uscita di due giorni per vivere un’esperienza immersiva tra le vette.

“L’ambizione degli accompagnatori è quella di far scoprire ai bambini e ai ragazzi come sia bello andare in montagna in maniera consapevole”, spiegano dal CAI, sottolineando come queste esperienze di gruppo possano essere fondamentali per la loro crescita.

Un percorso, quello dell’Alpinismo Giovanile, che non punta solo alla tecnica, ma alla scoperta della montagna come luogo di apprendimento, divertimento e condivisione.