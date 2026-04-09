Alpinismo d’alta quota: Tore Panzeri ospite del CAI Calolzio

Appuntamento domain, venerdì 10 aprile, alle 21 nella sede CAI di Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – Una serata dedicata all’alpinismo d’alta quota e al racconto dell’esperienza himalayana. È quella organizzata dal CAI Calolzio, che propone al pubblico l’incontro con Tore Panzeri, protagonista di una testimonianza diretta tra immagini e narrazione.

L’appuntamento sarà incentrato su tre momenti distinti ma complementari: il primo intitolato “Oltre la cima”, quindi il racconto de “Il cantiere sopra le nuvole”, ambientato alla Capanna Margherita, dall’altro il “Ritorno all’Himalaya”, con immagini e contenuti legati alle spedizioni in alta quota.

La serata si terrà domani, venerdì 10 aprile, alle ore 21.00 nella sede del CAI di Calolziocorte, confermando l’impegno della sezione nel proporre iniziative culturali e divulgative legate alla montagna e alla sua frequentazione consapevole.

Attraverso fotografie e testimonianze, l’incontro offrirà uno sguardo diretto su ambienti estremi e su esperienze tecniche e umane vissute in contesti di alta montagna, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico ai temi dell’alpinismo e della quota elevata.