Alpinismo Giovanile: tre giorni ai piedi del Monte Bianco per il Cai Calolziocorte

Splendida tre giorni per i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile

Tante escursioni nella valli del Bianco

CALOLZIOCORTE – Tre giorni di escursioni nelle valli del Monte Bianco. Si è conclusa con una splendida tre giorni di camminate, dal 21 al 23 giugno, l’attività dei ragazzi dell’Alpinismo Giovanile della sezione Cai Calolziocorte.

Ragazzi, accompagnatori e alcuni genitori sono stati ospiti della caserma “Fior di Roccia”, in Val Veny a Courmayeur, in gestione alla sezione Alpini di Bergamo.

“Venerdì siamo saliti al lago del Miage e al rifugio Elisabetta, sabato al rifugio Bertone in val Ferret e domenica, per concludere, siamo andati al rifugio Bonatti sempre in val Ferret. Sono stati 3 giorni all’insegna dell’amicizia e divertimento”.