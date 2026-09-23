Cai Calolzio. Anticipata al 4 ottobre la tradizionale castagnata al Passo del Fo

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Cambio di data a causa delle chiusura della funivia dei Piani d’Erna

Appuntamento alla capanna sociale Giacomo Ghislandi

CALOLZIOCORTE – La tradizionale castagnata del Cai Calolziocorte alla capanna sociale Giacomo Ghislandi al Passo del Fo, ai piedi del Resegone, è stata anticipata a domenica 4 ottobre.

“Abbiamo anticipato di una settimana rispetto alla data solita, perché la funivia dei Piani d’Erna, dal 5 ottobre chiuderà per tutto il mese” hanno spiegato dal sodalizio calolziese. Durante la giornata verrà celebrata anche una Santa Messa per commemorare i defunti.

 

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