Cai Calolzio. Anticipata al 4 ottobre la tradizionale castagnata al Passo del Fo

Cambio di data a causa delle chiusura della funivia dei Piani d’Erna
Appuntamento alla capanna sociale Giacomo Ghislandi
CALOLZIOCORTE – La tradizionale castagnata del Cai Calolziocorte alla capanna sociale Giacomo Ghislandi al Passo del Fo, ai piedi del Resegone, è stata anticipata a domenica 4 ottobre.
“Abbiamo anticipato di una settimana rispetto alla data solita, perché la funivia dei Piani d’Erna, dal 5 ottobre chiuderà per tutto il mese” hanno spiegato dal sodalizio calolziese. Durante la giornata verrà celebrata anche una Santa Messa per commemorare i defunti.
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