Cai Calolzio. In tanti alla tradizionale burollata al baitello del passo del Fò

Oltre 500 persone hanno partecipato alla bella giornata

Per l’associazione guidata da Giuseppe Rocchi è stata anche l’occasione per festeggiare l’80°

CALOLZIOCORTE – La tradizionale burollata presso la Capanna Sociale Giacomo Ghislandi al Passo del Fò è stata l’occasione per festeggiare due importanti traguardi raggiunti dal Cai Calolziocorte: gli 80 anni di vita e il superamento dei 1.000 soci iscritti.

La giornata si è aperta con la S. Messa, celebrata da Don Giovanni, dove sono stati ricordati tutti i caduti in montagna e in particolare i caduti del Cai Calolzio (Ercole Esposito, Walter Riva, Virginio Citterio, Edoardo Sozzi, Plinio Milani, Angelo Bonacina, Giacomo Mazzoleni, Giacomo Ghislandi, Giuliano (Ernesto) Bolis, Franco Corti, Bruno Bonaiti, Marco Scola, Mario Conti, Virginio Carenini, Stefano Piazzoni, Giovanni Giarletta e Rosangela Corallo).

Al termine della celebrazione, chiusa con il tradizionale canto Signore delle Cime, tutti i partecipanti hanno potuto gustare i panini col salame e le burolle offerte dal Cai.

Il lavoro dei soci addetti alle burolle, alla preparazione dei panini, alla preparazione delle bevande e di tutti i soci che hanno contribuito alla bella riuscita della giornata, non dimenticando chi si è prodigato nei giorni precedenti alla pulizia dei sentieri, è stato ricompensato dalla partecipazione di oltre 500 persone accumunate dalla passione per la montagna e dal desiderio di condividere una giornata di festa in compagnia e allegria.

Tutti i gruppi del Cai: Alpinismo Giovanile, Scialpinisti, Arrampicatori, Quater Pas erano presenti.

La giornata si è conclusa con la lotteria finale con numerosi premi mentre il presidente Giuseppe Rocchi, molto soddisfatto, ha invitato i presenti alle prossime iniziative: